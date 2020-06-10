Сегодня в Татарстане ожидается гроза, сильный ветер и до +27 градусов

В среду, 10 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах возможна гроза, локально град. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах кратковременные усиления до 15—20 м/с, локально шквалистые усиления до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит +22... +27˚. В Казани воздух прогреется от +23°С до +25°С. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от +24°С до +27°С.