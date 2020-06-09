Новым амбассадором бренда «Махеевъ» стал известный кулинар и писатель Сталик Ханкишиев

Фото: пресс-служба «Эссен Продакшн АГ»

С июня 2020 года представлять компанию «Эссен Продакшн АГ» и готовить вкусные блюда по своим оригинальным рецептам, используя продукцию ТМ «Махеевъ», будет Сталик Ханкишиев. Один из наиболее популярных в России кулинаров последнего десятилетия, телеведущий, блогер и известный автор книг по кулинарии, будет записывать ролики и вести мастер-классы, давая оценку кетчупам, соусам, приправам и маринадам компании.

Сталик Ханкишиев — победитель всемирного конкурса кулинарных книг «Гурман», ведущий гастрономических рубрик и кулинар, выбран лицом бренда не случайно. Его популярность и как кулинарного блогера, и как писателя строится на необычайно увлекательной и доступной подаче материала, подкрепленной личным опытом и полезными советами. За последнее десятилетие кулинарные блоги и книги Сталика Ханкишиева помогли множеству зрителей и читателей открыть в себе кулинарные таланты и не бояться экспериментов на кухне.

Эксперт международного класса называет себя наследником двух народов — азербайджанского и узбекского, и глубоко знаком с особенностями кухни Средней Азии и Кавказа. Его книга «Базар, казан и дастархан» стала победителем конкурса Gourmand World Cookbook Awards в Париже в номинации «Лучшая книга 2012 года о национальной кухне». Книга «Мангал» стала победителем на конкурсе Gourmand World Cookbook Awards в Пекине в номинации «Лучшая книга европейского телеведущего». Книга «Казан» получила Гран-при на международном конкурсе Gourmand World Cookbook Awards в Яньтае в 2014 году. Также он выпустил серию «Непромокаемых книг», в которую вошли «PRO Казан» и «PRO Шашлык».

Амбассадор будет записывать ролики и вести кулинарные мастер-классы, давая оценку кетчупам, соусам, приправам и маринадам компании

Сталик Ханкишиев, кулинар, телеведущий, блогер, автор книг о кулинарии: «Я уже не первый год знаком с продукцией компании «Эссен Продакшн» и успешно использую предлагаемые ими вкусы в процессе приготовления блюд. В первую очередь, конечно, я имею в виду разнообразные кетчупы ТМ «Махеевъ». Они первые прошли испытание «огнем» на моей кухне. Использование широкого подхода к выбору приправ и вкусов, применение современных маринадов дает возможность не только разнообразить гамму вкусовых ощущений в блюде, но и готовить быстрее и с меньшими трудозатратами. Я с удовольствием принял предложение стать лицом бренда «Махеевъ» и буду знакомить своих зрителей и читателей с бесконечными возможностями применения кетчупов, соусов и маринадов этой торговой марки в приготовлении разнообразных вкусных блюд».

Широкой публике Сталик Ханкишиев известен не только как автор книг, но и ведущий программ, в которых о продукции ТМ «Махеевъ» известный кулинар рассказывал уже неоднократно. Он использовал кетчупы «Махеевъ» в кулинарной рубрике «Казан-мангал» в программе «Дачный ответ» на телеканале НТВ и в роликах на своем кулинарном канале на YouTube.

Именно такой автор — эксперт в области кулинарии и практик, покоряющий сердца зрителей своим обаянием, и будет представлять торговую марку «Махеевъ», знакомя с маринадами, кетчупами, майонезами и другими продуктами «Эссен Продакшн АГ». Для рекламной кампании ТМ «Махеевъ» уже снято несколько видеороликов с участием Сталика Ханкишиева, в течение года в СМИ будут публиковаться материалы фотосессией, и, конечно, продукты «Махеевъ» будут регулярно использоваться в программах Сталика Ханкишиева.





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