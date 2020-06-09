Предприниматели Татарстана пожаловались на хамство полицейских во время проверок

Предприниматели Татарстана в рамках сегодняшней онлайн-встречи прокурора Татарстана Илдуса Нафикова с представителями бизнес-сообщества пожаловались на хамство полицейских во время проверок. Первым с просьбой разъяснить законность деятельности проверяющих к прокурору обратился представитель общественного совета предпринимателей Черемшанского района РТ Альберт Латыпов.

К нему присоединился предприниматель Денис Филлипов: «В наш магазин часто заходят полицейские. Что нам делать, если проверяющий сотрудник хамит, не указывает в протоколе то, что я прошу указать, не разрешает вести видеосъемку? Могу я обратиться в прокуратуру?»

Как ответил Илдус Нафиков, в таких случаях «безусловно можно звонить в прокуратуру» и за этим последует незамедлительная реакция.