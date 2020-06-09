В ГИБДД Башкирии запустили служебную проверку после сообщений об оскорблении паралимпийской чемпионки инспектором

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В управлении ГИБДД по Башкирии намерены провести проверку случая в Уфе, когда автоинспектор оскорбил восьмикратную паралимпийскую чемпионку по плаванию Оксану Савченко.

«Вечером 8 июня поступила информация о конфликтной ситуации, возникшей у Конгресс-холла «Торатау» между пассажиркой автомобиля «Хендай Солярис» и инспектором городского полка ДПС ГИБДД УМВД России по Уфе, обеспечивающего безопасность дорожного движения неподалеку от набережной, где образовался обвал грунта. Видеозапись, на которой женщина, ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения на улично-дорожной сети, впоследствии размещена в соцсетях. В настоящий момент по данному факту руководством ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника», — цитирует ответ республиканской ГИБДД агентство «Башинформ».

Накануне Савченко выложила в сторис Instagram свою беседу с инспектором, который не хотел считать ее инвалидом: «Клоунаду здесь не устраивайте, или вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный?»