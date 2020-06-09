В ТПП предложили отменить необходимость подтверждения авиаперелета билетом

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила отказаться от практики подтверждения расходов на авиаперелет только посадочным талоном. Эксперты отмечают, что по всем остальным видам транспорта такое подтверждение не требуется.

Письмо с предложением направлено заместителю министра финансов страны Алексею Сазанову, передает ТАСС.

«Исключение требований об излишнем документообороте в целях получения возможности перевода части операций в электронный вид и автоматизации процессов. При подтверждении расходов на авиаперелет (в рамках расходов на командировки, например) необходимо исключить требование о предоставлении посадочного талона по авиабилетам», — цитирует послание агентство.

Ранее сообщалось, что казанцы чаще жителей других российских городов покупали билеты срочно, не выискивая выгодных предложений заранее.