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В ТПП предложили отменить необходимость подтверждения авиаперелета билетом

09:28, 09.06.2020
В ТПП предложили отменить необходимость подтверждения авиаперелета билетом

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила отказаться от практики подтверждения расходов на авиаперелет только посадочным талоном. Эксперты отмечают, что по всем остальным видам транспорта такое подтверждение не требуется.

Письмо с предложением направлено заместителю министра финансов страны Алексею Сазанову, передает ТАСС.

«Исключение требований об излишнем документообороте в целях получения возможности перевода части операций в электронный вид и автоматизации процессов. При подтверждении расходов на авиаперелет (в рамках расходов на командировки, например) необходимо исключить требование о предоставлении посадочного талона по авиабилетам», — цитирует послание агентство.

Ранее сообщалось, что казанцы чаще жителей других российских городов покупали билеты срочно, не выискивая выгодных предложений заранее.

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