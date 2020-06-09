Кабмин Татарстана в три раза увеличил финансирование программы охраны экологии в 2020 году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана решило увеличить финансирование программы охраны окружающей среды в республике. В 2020 году на нее будет выделено 2,3 млрд рублей, против запланированных ранее 731 млн рублей.

Общее финансирование программы выросло с 10,5 млрд до 14,4 млрд рублей. В 2019 году оно составило не 943,5 млн рублей, а 1,3 млрд.

Документ был подписан премьер-министром РТ Алексеем Песошиным накануне. Он вносит ряд изменений в госпрограмму «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан».

Ранее сообщалось, что в 2020 году на оздоровление Волги по национальному проекту «Экология» в Татарстане потратят 3,6 млрд рублей.