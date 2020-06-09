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В Казани пользователи сняли плавающих в луже детей

08:07, 09.06.2020
В Казани пользователи сняли плавающих в луже детей
Фото: realnoevremya.ru

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены трое детей, плескающихся в огромной луже. Указано, что ролик снят в Казани.

«У кого из окна площадь Красная видна, а у кого вот…» — произносит голос за кадром.

Судя по видео, детей сопровождал как минимум один взрослый. Он стоит у края лужи и снимает купающихся на телефон.

Накануне прокуратура Татарстана сообщила о начале проверки по факту другого ролика, появившегося в соцсетях: на нем показаны две женщины, посадившие в мусорный бак девочку.

Общество Татарстан
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