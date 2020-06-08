В ВОЗ призвали россиян продолжать носить маски в общественных местах

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала россиян продолжать носить медицинские маски в общественных местах, несмотря на ослабление ограничительных мер, введённых из-за ситуации с коронавирусом.

Она напомнила, что маски не являются стопроцентной защитой, но в случаях, когда соблюдать дистанцию практически невозможно (к примеру, транспорт, торговые центры, магазины), они смогут помочь, передает ТАСС.

Представитель ВОЗ напомнила, что крайне важно не снимать маску и не прикасаться к ней, если нет возможности помыть или продезинфицировать руки. По ее словам, в этом случае вообще не стоит касаться лица.

Также Вуйнович подчеркнула, что России следует поддерживать готовность системы здравоохранения на случай возможного роста новых случаев инфицирования.



Сегодня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание на ухудшение ситуации с COVID-19 в мире.

