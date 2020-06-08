Китайский «Куньлунь» хочет проводить домашние матчи в Москве

Китайский хоккейный клуб «Куньлунь» может перенести свои домашние матчи в Москву из-за проблем с логистикой на время пандемии коронавируса.

«На 99% уверен, что в первой половине следующего сезона играть в Пекине команда не будет. Руководство команды отдает предпочтение Москве. Не думаю, что до начала 2021 года вернемся в Китай, ну или до того момента, пока не откроются границы», — заявил источник в клубе.

При этом китайцы намерены провести подготовительные сборы к новому сезону в Латвии. Такое решение можно объяснить тем, что президентом «Куньлуни» является латышский гражданин Райтис Пилсетниекс. К тому же ранее молодежный фарм-клуб «Куньлуня» — «КРС Юниор» в сезоне-2017/2018 уже проводил свои домашние матчи в Риге.