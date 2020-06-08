В Авиастроительном районе Казани на сутки отключат воду

Завтра, 9 июня, в Авиастроительном районе Казани почти на сутки отключат воду.

Так, с 9.00 9 июня до 9.00 10 июня водоснабжение отключат в следующих домах:

ул. Дементьева, 1 (все корпуса), 1а, корпус 1, 1в (кафе), 1г, 2, 2, корп. 1, 2, корп. 2, 2, корп. 3, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д;

ул. Копылова, 1а, 1б, 1д, 2, корп. 1 (стадион «Рубин»), 2, корп. 2;

ул. Короленко, 12, 15, 19, 118/25г, 120, 120а, 120, корп. 5, 120а, 120, к. а24

ул. Леваневского, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д;



ул. Михаила Миля, 25, 25г/118, 27, 27, корп. 1, 27 корп. 2, 29, 29а, 29м;

ул. Тэцевская, 1 (все корпуса), 2 корп. 1, 2, корп. 2, 2, корп. 3, 2, корп. 4, 3.

Это связано с проведением работ по подключению водопроводов, передает мэрия Казани.



Недавно мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в городе на июнь. Ознакомиться со списком можно здесь.

