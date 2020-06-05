Власти Казани опубликовали график отключения горячей воды на июнь

На сайте мэрии Казани появился график отключения горячей воды в городе на июнь. Он касается тех отключений, которые будут вызваны работами АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети).

Так, отключения будут проводиться следующими периодами: с 15 по 17 июня, с 15 по 28 июня, с 18 по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 15 по 28 июня, с 9 по 22 июня.

Подробнее с полным списком адресов можно ознакомиться здесь.

Этот график не включает в себя отключения воды, связанные с работами «Казэнерго».