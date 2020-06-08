В Татарстане появился Альянс независимых наблюдателей перед голосованием по поправкам в Конституцию

В Татарстане появился Альянс независимых наблюдателей, который намерен осуществлять гражданский контроль за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Согласно сообщению Ассоциации наблюдателей Татарстана, организаторы голосования по поправкам предприняли беспрецедентные шаги, которые снижают прозрачность процедуры и гарантии честности, а также радикально сокращают возможности для контроля со стороны граждан.

«Общероссийское голосование не только не соответствует общепризнанным стандартам проведения плебисцитов, но и проводится в условиях продолжающейся пандемии», — подчеркнули в организации.

Альянс проведет обучение наблюдателей, представителей СМИ и даст им методические материалы и инструменты для передачи информации.

Ранее СМИ обратили внимание, что на сайте, посвященном поправкам в Конституцию, не упоминается статья, обнуляющая сроки президента РФ Владимира Путина. После появления заметки разработчики добавили указанный пункт.

