На сайт о поправках в Конституцию внесли поправки после заметок в СМИ

Журналисты «Ведомостей» обратили внимание, что на сайте, посвященном поправкам в Конституцию, не упоминается статья, обнуляющая сроки президента РФ Владимира Путина. После появления заметки разработчики добавили указанный пункт.

«Ни в одном из 15 тематических блоков раздела «Какие поправки?», объясняющих суть предлагаемых правок, не говорится об изменениях в эту статью», — писали «Ведомости» накануне.

К сегодняшнему утру именно в этом разделе появился следующий пункт: «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок».