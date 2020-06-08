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Прокуратура Челнов начала проверку по жалобе на медиков горбольницы №5

10:47, 08.06.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Прокуратура Челнов начала проверку по жалобе на медиков горбольницы №5
Фото: google.com/maps / скриншот

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по следам сообщения местной жительницы, которая пожаловалась на отсутствие должного лечения ее мужа в горбольнице №5.

Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Напомним, челнинка написала в соцсетях о ситуации с заболевшим мужем. Сначала ему поставили диагноз ОРВИ, но лечение не помогло. Через пять дней скорая помощь отправила мужчину в инфекционную больницу с диагнозом «двусторонняя пневмония». Однако там пациента не приняли, объяснив это отсутствием свободных мест. Через несколько дней «инфекционка» приняла больного, но потом перевела его в пятую горбольницу. Там мужчине за весь день «не дали ни таблеточки, не поставили ни укол, ни капельницу».

ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
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