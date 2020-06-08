Следком по РТ возбудил дело об афере с земельными паями 617 дрожжановцев

Фото: "Реальное время"

В Татарстане спустя 12 лет возбуждено дело о хищении земельных долей 617 жителей Дрожжановского района. По версии Следкома по РТ, подписи собственников были сфальсифицированы.



Уголовное дело в отношении неустановленных лиц возбуждено по результатам проверок Следкома и экономической полиции Татарстана, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По версии силовиков, преступление было совершено в 2008 году, когда злоумышленники обманным путем заключили договор о создании ОАО «Шаймурзинское СХП им. А.Ш. Абдреева» с 617 жителями Старошаймурзинского сельского поселения Дрожжановского района. Согласно этому документу, земельные доли граждан включили в уставный капитал ОАО на сумму более 54 млн рублей.

Расследования этой истории сельчане добивались долгие годы.