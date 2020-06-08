На ТНВ назначили нового заместителя гендиректора по информационному вещанию

Фото: ТНВ

Сегодня приказом руководителя АО ТРК «Новый век» Светлана Спирина назначена заместителем генерального директора по информационному вещанию ТНВ.

Она работает на телеканале с 3 октября 2018 года руководителем творческого объединения «7 дней». В новой должности она продолжит его курировать, а также возглавит новостную службу, сообщается на сайте ТНВ.

Ранее Светлана Спирина работала на руководящих постах в телекомпаниях «Казань», ITV, Tatarstan Business Channel и т. д.