В Татарстане к 2022 году ясельные группы будут доступны для 100% населения

В Татарстане к 2022 году планируют сделать доступными для 100% населения ясельные группы для детей 1,5—3 лет. Об этом сообщается на сайте Минобразования республики.

На строительство детсадов в Татарстане выделено 5,5 млрд рублей, из них более 4 млрд рублей — из республиканского бюджета.

По словам первого замминистра образования и науки РТ Ильсура Хадиуллина, за 2020—2021 годы в республике планируют создать более 10 тыс. мест в детских садах. Больше 5 тыс. мест будут предназначены для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В этом году построят 22 детских сада на 5 030 мест, из которых 2 525 мест — для ясельных групп. В частности, девять учреждений строится в Казани, три — в Набережных Челнах, остальные — в Нижнекамске, Буинске, Зеленодольске, Лаишевском, Тукаевском, Пестречинском и Высокогорском районах.

Детские сады в Татарстане строятся в рамках национального проекта «Демография».

В конце мая в Татарстане изменили подход к начислению платы за детские сады. К примеру, в Казани плата за пребывание ребенка в детском саду составляет 3 127 рублей (ранее — 3 375 рублей). 685 рублей — это постоянная плата. 2 442 рублей идут на оплату питания, и эта часть теперь зависит от посещаемости.