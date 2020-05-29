В Татарстане плату за детские сады будут начислять с учетом посещаемости

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял решение о пересмотре структуры платы за детские сады. Постоянная часть платы во время отсутствия детей будет уменьшена в 3—4 раза, снизится и общий размер родительской платы в большинстве групп. На эти меры из бюджета республики выделят 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел совещание по этому вопросу. Сейчас завершается формирование новой финансовой модели оплаты детских садов.

«Необходимо произвести все расчеты в кратчайшее время, чтобы оплата уже с 12 мая была начислена с учетом нового формата», — заявил премьер-министр.

Напомним, детские сады в Татарстане начали работу в штатном режиме 12 мая. С этого дня стали начислять абонентскую плату. Председатель молодежного парламента РТ Нина Шимина обратилась к властям Татарстана с просьбой отменить абонентскую плату за детские сады на период пандемии. Также почти под каждым постом Минниханова в Instagram были просьбы родителей отменить абонплату для тех, кто не водит детей в сад.