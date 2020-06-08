В Казани опер ОП «Гвардейский» признался в разглашении данных из базы МВД
Под домашний арест до 1 августа отправлен оперуполномоченный казанского отдела полиции «Гвардейский» Раниль Гарифуллин. Такое решение вынес Советский райсуд Казани по ходатайству Следкома по РТ. Как выяснило «Реальное время», подозреваемый в злоупотреблении полномочиями уже признался в разглашении данных из закрытых баз МВД.
Уголовное дело возбудили 1 июня в отношении неустановленных должностных лиц ОП «Гвардейский». По версии сотрудников следствия, с декабря 2018 года по март 2019 года полицейские снабжали служебной информацией представителя службы безопасности одного из казанских ломбардов. По частному запросу тот получал информацию из полицейской базы о местонахождении заложенных иномарок и их владельцев, а кроме того, оперативные данные о клиентах и залогах главного конкурента — федеральной сети ломбардов.
Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности МВД Татарстана.
Гарифуллина задержали 1 июня. На допросе в качестве подозреваемого он полностью признал вину, сообщили источники «Реального времени» в правоохранительных органах. С учетом позиции подозреваемого следствие ходатайствовало о его домашнем аресте.
В Следкоме по РТ это уголовное дело пока не комментируют. В суде подтверждают факт избрания меры пресечения.
Напомним, в 2018-м году Советский райсуд приговорил к реальным срокам экс-руководителей следствия и угрозыска ОП «Гвардейский» Ленара Галяува и Даниила Гильванова за аферу с «продажей» более мягкого обвинения и меры пресечения.ПроисшествияБизнесАвтоОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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