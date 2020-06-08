В Башкирии осудили водителя автобуса из Татарстана за смерть шестерых туристов

Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии проговорил 33-летнего жителя Татарстана к 4 годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибли шестеро туристов из РТ. Он признан виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, 12 июля 2019 года туристический автобус, принадлежащий татарстанской транспортной компании ООО ГК «Альтекс», перевозил пассажиров из деревни Миндигулово Бурзянского района в Набережные Челны. На 51 километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк Архангельского района водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет. В результате шесть человек скончались, еще 32 получили травмы.

Водитель признал свою вину. Помимо срока в колонии ему запретили 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Как писало «Реальное время», туристы возвращались со сплава. Все погибшие проживали в Набережных Челнах.