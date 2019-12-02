Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин дали старт работе нового газопровода из России в Китай «Сила Сибири».

В церемонии также принял участие глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Сырье будут транспортировать из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и на экспорт в Китай.

Строительство газопровода заняло более пяти лет, его стоимость оценивается в 1,1 триллиона рублей.

«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к решению поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпинем задачи доведения двухстороннего товарооборота к 2024 году до 200 миллиардов долларов», — сказал Путин.