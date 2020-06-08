Новости общества

05:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана решили докапитализировать АО «УКС» на 15 млн рублей

04:38, 08.06.2020
Власти Татарстана решили докапитализировать АО «УКС» на 15 млн рублей
Фото: mzio.tatarstan.ru

Минземимущества Татарстана утвердило распоряжение, согласно которому правительство республики пополнит уставный капитал АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ».

Допэмиссия рассчитана на 15,1 млн рублей, следует из документа.

«Уставник» компании будет пополнен за счет принадлежащих республике акций АО «Мамадышский водоканал». Татарстан передает 74,99% акций предприятия.

Напомним, что в апреле кабмин Татарстана включил пакет акций «Мамадышского водоканала» в прогнозный план приватизации.

ОбществоВластьБизнес Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем