Власти Татарстана решили докапитализировать АО «УКС» на 15 млн рублей
Минземимущества Татарстана утвердило распоряжение, согласно которому правительство республики пополнит уставный капитал АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ».
Допэмиссия рассчитана на 15,1 млн рублей, следует из документа.
«Уставник» компании будет пополнен за счет принадлежащих республике акций АО «Мамадышский водоканал». Татарстан передает 74,99% акций предприятия.
Напомним, что в апреле кабмин Татарстана включил пакет акций «Мамадышского водоканала» в прогнозный план приватизации.ОбществоВластьБизнес Татарстан
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