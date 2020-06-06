Новости общества

20:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Чем занимались казанцы на самоизоляции — видео

19:52, 06.06.2020
Чем занимались казанцы на самоизоляции — видео
Фото: скриншот

Многие жители Казани потратили месяцы самоизоляции с пользой для себя и других. Кто-то наметил научные статьи, глядя в окно, а кто-то помог СИЗами волонтерам.

Осанна Хамитова решила рисовать по одной картине в день. За время вынужденного отпуска она закончила десятки натюрмортов и пейзажей.

Учитель физики Радик Хабиров стал записывать и выкладывать в Сеть видеоуроки. Сам того не ожидая, он собрал тысячи просмотров.

Наблюдая в окно за птицами, орнитолог Ильгизар Рахимов написал четыре научные статьи и готов отослать их в соответствующие издания.

Более 300 масок для волонтеров сшила Лилия Шарафутдинова.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем