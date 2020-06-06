В Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Фото: ГУ МЧС по РТ

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение в республике из-за гроз, града и сильного ветра. По прогнозам синоптиков, вечером 6 июня, ночью и днем 7 июня в Татарстане ожидаются сильные дожди, грозы и град.

Также возможны кратковременные усиления ветра порывами до 17-22 м/с, говорится в сообщении ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ».

В Казани местами ожидается сильный дождь, гроза, при грозе кратковременные усиления ветра 15-18 м/с.

В республиканском главке МЧС посоветовали не выходить из зданий без особой необходимости и не оставлять детей без присмотра. Водителям рекомендовано быть предельно внимательными во время грозы.