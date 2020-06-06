В Татарстане скончался поэт Шагинур Мустафин
Сегодня в 5 утра на 73-м году жизни скончался прозаик, поэт Шагинур Мустафин (Шаһинур Әхмәтсафа). Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана.
Похоронят Мустафина в родной деревне Арташ Мамадышского района. Как говорится в сообщении, поэт умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Министерство культуры республики выражает соболезнование родным и близким писателя.
8 мая Шагинур Мустафин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».ОбществоКультура Татарстан
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