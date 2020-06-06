Экс-игрок «Рубина» намерен приехать из Польши в Петербург на велосипеде

Бывший игрок «Рубина» Евгений Башкиров рассказал о своем намерении проехать на велосипеде из польского города Любина до Санкт-Петербурга.

«Полюбил езду на велосипеде. Пока на карантине дома крутил педали, поднаторел в этом деле. Теперь буду готовить себя к триатлону. Куплю «шоссейник» и поеду на нем в отпуск в Питер. Это полторы тысячи километров», — рассказал Башкиров в интервью блогеру Евгению Савину для youtube-канала «Красава».

Расстояние между Любиным и Санкт-Петербургом составляет 1566 километров, ориентировочное время проезда на автомобиле — более 22 часов.

Напомним, Башкиров выступал за «Рубин» в течение двух сезонов. В составе казанцев 28-летний полузащитник провел 25 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. В феврале нынешнего года Башкиров перешел в польский «Заглембе».

