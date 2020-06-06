В Челнах участкового оштрафовали за халатность, повлекшую повторное изнасилование девушки-инвалида

В Набережных Челнах участкового оштрафовали на 50 тысяч рублей за халатность, повлекшую повторное сексуальное насилие над 16-летней девушкой-инвалидом.

Также в адрес начальника УМВД по городу Набережные Челны вынесено частное определение об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В 2018 году в Набережных Челнах родной дядя изнасиловал 16-летнюю племянницу- инвалида. Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и назначил ему принудительное лечение в клинике.



После вступления приговора в законную силу сотрудники Набережночелнинского филиала Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева обратились в городское УМВД с просьбой помочь с доставкой мужчины в медучреждение.



По данным следствия, документ передали для непосредственного исполнения участковому ОП №1 Эльдару Сагитову, но он никаких действий не предпринял.



В январе 2019 года врачи направили повторное обращение в адрес органов внутренних дел. И вновь, согласно материалам дела, старший лейтенант полиции Сагитов ничего не сделал.



В результате дядя вновь изнасиловал племянницу, за что судом был наказан, как и в первый раз, принудительными мерами медицинского характера.



Между тем маму девочки лишили родительских прав, и сейчас потерпевшая находится в одном из детских домов Татарстана.



В ходе судебного заседания участковый Эльдар Сагитов свою вину не признал и требовал вынести оправдательный приговор. Прокурор просил назначить ему исправительные работы сроком на 1 год.

«Мы намерены обжаловать приговора суда, поскольку считаем его чрезмерно мягким, — говорит представитель несовершеннолетней и детского дома, где воспитывается пострадавшая, адвокат Павел Терентьев, сотрудничающий с «Зоной права». — В последующем мы также подготовим иск к МВД России о компенсации физических и нравственных страданий, перенесенных девушкой».