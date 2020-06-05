Росстат назвал лишь одну востребованную в апреле услугу

В апреле, во время режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, россияне сократили потребление практически всех видов услуг. Но лишь одна сфера показала значительный прирост в сравнении с прошлым годом — платный прокат. Об этом говорится в сборнике «Социально-экономическое положение России. Январь — апрель 2020 года», Росстата.



Выручка компаний проката в апреле составила 1,1 млрд рублей. Это на 26,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

При этом большая часть роста в секторе услуг проката пришлась на Москву — 89,9% или 997,6 млн рублей выручки. Стоит отметить, что 80% доходов дал прокат автомобилей, передает РБК.

