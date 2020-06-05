Поздравление экологов и фотосессии в полях: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 5 июня

Сегодня глава Буинского района Ранис Камартдинов поздравил экологов с их профессиональным праздником. Сообщение с пожеланиями он сопроводил коллажом с фотографиями сотрудников татарстанского Минэкологии РТ и главой ведомства Александром Шадриковым.

Руководитель Высокогорского района РТ Рустам Калимуллин показал своим подписчикам коров, пасущихся на поле. Фото он подписал просто и лаконично: «Дойное стадо коров ООО «Битаман» на пастбище». Одна из подписчиц Калимуллина написала, что коровам очень полезно гулять на свежем воздухе. «Потому что стадо гуляет по травке а то одни очень учёные не дают зелень и ждут нармально молоко от коров. Мы все в шоке, что не выпускают коров на зелёное поле», — написала она.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов провел сегодня прямой эфир. Во время трансляции он рассказал альметьевцам о послаблениях в режиме самоизоляции, напомнил о велошеринге в городе и также напомнил жителям Альметьевска о том, что нужно бережнее относиться к арендованным велосипедам.

Сегодня в Бавлах чиновники исполкома и горожане обсуждали план благоустройства дворов в рамках программы «Наш двор» по улицам С.Сайдашева 3 и 5 и Площадь октября 14. Во встрече принял участие и глава Бугульминского района Рамиль Гатиятуллин.

Он сообщил пользователям, что в этих дворах города планируется отремонтировать дороги, тротуары, установить скамейки, урны и детские площадки.

А мэр Лениногорска и глава района Рягат Хусаинов опубликовал свое фото из полей.

«Бескрайние, могучие и хлебородные поля Лениногорского района.

Вспоминаются слова композитора Игоря Матвиенко из песни «Родина-мать»: «Родина — я твой навеки сын! Где бы ни был я в сердце у меня - Родина, ты моя!» Что может быть красивей?", — поэтично подписал он подборку фотографии природы.

Подписчики мэра Лениногорска остались довольны и оставили в комментариях смайлики в виде аплодисментов.