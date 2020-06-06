Новости общества

01:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани 8 июня ожидается кратковременное отключение телерадиосигнала

00:24, 06.06.2020
В Казани 8 июня ожидается кратковременное отключение телерадиосигнала
Фото: kzn.ru

В Казани, в понедельник, 8 июня, ожидается кратковременное отключение телерадиосигнала из-за плановых профилактических работ.

Эфирное телевещание отключат с 2:00 до 11:00. В это время не будут вещать телеканалы: 1-й и 2-й мультиплексы (РТРС-1; РТРС-2), телеканал «ТНВ», радиоканалы «Радио России + Радио Татарстана», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», «Болгар радиосы», передает мэрия Казани.

Также 8 июня с 2:00 до 11:00 отключат вещание программ цифрового ТВ и радио в Нижнекамске.

ОбществоТехнологииМедиа Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем