В Казани 8 июня ожидается кратковременное отключение телерадиосигнала

В Казани, в понедельник, 8 июня, ожидается кратковременное отключение телерадиосигнала из-за плановых профилактических работ.

Эфирное телевещание отключат с 2:00 до 11:00. В это время не будут вещать телеканалы: 1-й и 2-й мультиплексы (РТРС-1; РТРС-2), телеканал «ТНВ», радиоканалы «Радио России + Радио Татарстана», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», «Болгар радиосы», передает мэрия Казани.

Также 8 июня с 2:00 до 11:00 отключат вещание программ цифрового ТВ и радио в Нижнекамске.

