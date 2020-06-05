Второй волны реструктуризации кредитов для физических лиц не планируется

Второй волны реструктуризации кредитов для физических лиц не ожидается во время второй волны пандемии. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

По ее словам, кредитными каникулами можно пользоваться до 30 сентября. И сейчас спрос на отсрочку ослабевает. По данным ЦБ, банки реструктурировали населению кредитов более чем на 510 млрд рублей, а всего получили 2 млн заявок на реструктуризацию. «К настоящему моменту поступило более 2 млн заявок на реструктуризацию кредитов от граждан, — сказала Набиуллина. — Общая сумма реструктурированных договоров составила свыше 510 млрд рублей. В целом уровень одобрений составил 61,5%».

«Новых обращений становится все меньше. Так, за эту неделю поступило меньше заявок, чем неделей ранее», — добавила глава регулятора.

Долговая нагрузка россиян по состоянию на 1 апреля достигла исторического максимума в 10,9% доходов.