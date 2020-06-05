Нефть марки Brent поднялась в цене до $41 за баррель

Впервые за три месяца стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе превысила отметку $41 за баррель на лондонской бирже ICE.

Рост по отношению к ценам на нефть на момент закрытия вчерашней сессии биржи составил 2,6%, передает ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $41 за баррель 6 марта текущего года.

Нефтяные котировки растут на фоне новостей о встрече министров стран ОПЕК, назначенной на субботу.

Напомним, в апреле цены на нефть резко упали, котировки WTI и Urals опускались до минусовых значений.