Нефть марки Brent поднялась в цене до $41 за баррель
Впервые за три месяца стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе превысила отметку $41 за баррель на лондонской бирже ICE.
Рост по отношению к ценам на нефть на момент закрытия вчерашней сессии биржи составил 2,6%, передает ТАСС.
В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $41 за баррель 6 марта текущего года.
Нефтяные котировки растут на фоне новостей о встрече министров стран ОПЕК, назначенной на субботу.
Напомним, в апреле цены на нефть резко упали, котировки WTI и Urals опускались до минусовых значений.АналитикаПромышленностьНефтьЭкономикаФинансы
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