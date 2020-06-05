Сегодня жители России смогут увидеть полутеневое лунное затмение

Сегодня, 5 июня, жители Земли смогут увидеть полутеневое затмение. Для россиян оно начнется в 20.46 по мск и продлится около трех часов, сообщается на сайте Московского планетария.

Максимальной фазы (0,57) затмение достигнет в 22.25 по мск. В полутень погрузится южный край диска Луны. Полутеневое затмение Луны смогут увидеть жители Европейской части России (кроме севера) и юго-запада Сибири.



В 2020 году россияне могли видеть полутеневое лунное затмение 10 января. Ожидаются еще два лунных затмения — 5 июля и 30 ноября.