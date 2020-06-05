Минкомсвязь России запланировала 5 вывозных рейсов в Казань

Минкомсвязь РФ опубликовала расписание вывозных рейсов на 5 17 июня. Судя по информации, опубликованной в телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» для вывоза россиян из-за рубежа планируется выполнить 46 рейсов.

В Казань прибудут пять рейсов — из Таиланда, Бали, Армении, Турции и Киргизии.

Так, 11 июня, в Казань запланированы рейсы из Денпасара (09:15) и из Бангкока (10:00). 15 июня выполнят рейсы из Еревана (13:45) и Антальи (15:20). В среду, 17 июня, в 08:00 предусмотрен рейс из Бишкека в Казань.

Ранее в Казань прибыли татарстанцы из Нью-Йорка.

