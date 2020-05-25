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Прибывших из Нью-Йорка татарстанцев поместили в обсерватор

12:52, 25.05.2020
Прибывших из Нью-Йорка татарстанцев поместили в обсерватор
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прилетевших из Нью-Йорка татарстанцев поместили в обсерватор. Об этом сообщает «Башинформ».

Вывозной рейс приземлился в столице Башкирии накануне. Для 99 прибывших пассажиров Удмуртии, Татарстана, Челябинской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областей, Пермского края власти организовали автобусную перевозку.

Всего в Уфу рейсом «Аэрофлота» прилетели 126 человек.

Ранее «Реальное время» сообщало о прибытии в Уфу самолета, вывозивший россиян из Нью-Йорка.

Общество Татарстан
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