Прокуратура Казани провела проверку после инцидента с медиком скорой, которая пинала пациента

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором видно, как работник скорой медицинской помощи пинает ногами лежащего на земле мужчину.



Правоохранители установили, что вечером 1 июня 2020 года бригада ГАУЗ «ССМП» прибыла на вызов на улицу Фрунзе. На дороге лежал мужчина средних лет. Когда медики пытались его осмотреть, мужчина стал размахивать руками и ногами, пытаясь ударить сотрудников скорой. При этом он ругался, вел себя неадекватно и на замечания фельдшера не реагировал.

После сотрудница скорой несколько раз толкнула мужчину ногой. После этого медики вызвали экипаж полиции, а сами вернулись на рабочее место.

Отмечается, что фельдшер отказалась написать заявление на мужчину в связи с его хулиганскими действиями.

В ведомстве заметили, что, согласно статье 21 Конституции РФ, достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть основанием для его умаления. Однако в соответствии с Федеральным законом «Об охране прав и здоровья граждан в Российской Федерации» приоритет интересов пациента при оказании медпомощи реализуется путем соблюдения этических и моральных норм, а также уважительного и гуманного отношения со стороны врачей. Поэтому, отметили в прокуратуре, несмотря на асоциальное поведение мужчины, фельдшер, «пнув» его, нарушила этические нормы и правила поведения медицинских работников при оказании помощи пациенту.



Как выяснилось, 2 июня сотруднице скорой объявили выговор за проступок.



В целях пресечения подобных инцидентов прокуратура внесла в адрес главного врача ГАУЗ «ССМП» представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе Минздрава РТ ранее пояснили, что на видео попала только часть инцидента. А мужчина приставал к сотруднице скорой помощи.

