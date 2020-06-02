«Начал приставать к сотруднице бригады СМП»: в Минздраве РТ прокомментировали инцидент со скорой

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» прокомментировали информацию в соцсетях о том, что медики, прибывшие на вызов, пинали мужчину, который лежал на земле в невменяемом состоянии.

В ходе служебной проверки выяснилось, что на видео попала только часть инцидента. Бригаду скорой медицинской помощи вызвали прохожие для мужчины без определенного места жительства, который плохо себя чувствует. Прибывшие на место медики выяснили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, кричал, что сотрудников скорой помощи не вызывал и в помощи не нуждается.

«При попытке провести осмотр начал приставать к сотруднице бригады СМП, расстегнул ширинку, делал намеки сексуального характера, пытался облить мочой ее форму. Беспрерывно в адрес сотрудника предъявлял угрозы и нецензурные выражения, запрещая приближаться к себе и подвергать осмотру. Сотрудница СМП пыталась привести мужчину в чувства, безуспешно», — отметили в Минздраве.



В итоге медики не смогли осмотреть мужчину и вызвали сотрудников полиции, которые предложили написать заявление в адрес данного гражданина в связи с хулиганскими действиями с его стороны. Медработники не стали этого делать и вернулись к месту работы.