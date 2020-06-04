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В Казани назовут улицу в честь русского старообрядца протопопа Аввакума

09:46, 04.06.2020 1
В Казани назовут улицу в честь русского старообрядца протопопа Аввакума
Фото: ru.wikipedia.org

Исполком Казани присвоил улице в Вахитовском районе имя русского старообрядца протопопа Аввакума Петрова. Документ был опубликован в сегодняшнем сборнике документов мэрии.

Улица появится на участке от улицы Альфреда Халикова до здания бывшего Прилуцкого молитвенного храма на полуострове Локомотив. Полное название: «улица Протопопа Аввакума — Протопоп Аввакум урамы».

Аввакум Петров — наиболее видный деятель старообрядчества в период его возникновения. За свою религиозную деятельность был сослан, заточен в тюрьму и в итоге казнен. Почитается в большинстве старообрядческих церквей и общин как священномученик и исповедник.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:11
    Это все хорошо. Но старообрядчество возникло не со времен протопопа Аввакума. Это же ортодоксальное православие. В те времена зародилось никонианство, которое стало официальной религией РПЦ.
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