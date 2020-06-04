В Казани назовут улицу в честь русского старообрядца протопопа Аввакума

Исполком Казани присвоил улице в Вахитовском районе имя русского старообрядца протопопа Аввакума Петрова. Документ был опубликован в сегодняшнем сборнике документов мэрии.

Улица появится на участке от улицы Альфреда Халикова до здания бывшего Прилуцкого молитвенного храма на полуострове Локомотив. Полное название: «улица Протопопа Аввакума — Протопоп Аввакум урамы».

Аввакум Петров — наиболее видный деятель старообрядчества в период его возникновения. За свою религиозную деятельность был сослан, заточен в тюрьму и в итоге казнен. Почитается в большинстве старообрядческих церквей и общин как священномученик и исповедник.