Россиянин Дубов выиграл онлайн-турнир по быстрым шахматам, обыграв в «армагеддоне» Накамуру

Российский гроссмейстер Даниил Дубов выиграл матч у американца Хикару Накамуры и стал победителем турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge.

Финальный поединок россиянина с Накамурой прошел до двух побед одного из участников. В первых двух матчах соперники обменялись победами, а в решающем противостоянии победителя пришлось выявлять в «армагеддоне». В особой шахматной партии успешнее оказался Дубов.

В турнире, который прошел в онлайн-формате, участвовали 12 шахматистов. Среди них выделяется чемпион мира Магнус Карлсен из Норвегии, выступивший организатором данного соревнования. От России кроме Дубова приняли участие Сергей Карякин и Александр Грищук.

Призовой фонд турнира Lindores Abbey Rapid Challenge составил 150 тысяч долларов.