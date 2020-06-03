Жительница Бугульмы купила заброшенную ферму и создала одно из крупнейших хозяйств — видео
Начинающий фермер из Бугульминского района Елена Лиорек купила заброшенную ферму и создала одно из крупнейших хозяйств, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Благодаря гранту она закупила специальное оборудование для птиц. Теперь ее хозяйство одно из самых крупных на Юго-Востоке.
Фермер закупает 10 тысяч суточных цыплят и через месяц продает подросших птиц.
Напомним, Татарстан получит из федерального бюджета дополнительные 152,9 млн рублей на льготные кредиты для сельхозпроизводителей. Общий лимит субсидий по этому направлению составит 725,7 млн рублей.
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