Борис Джонсон одобрил протесты в США

Фото: flickr.com / Estonian Presidency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед парламентом, высказался в поддержку протестующих в США. В то же время он отказался критиковать американского президента Дональда Трампа.

Глава британского правительства во время процедуры Prime Minister's Questions назвал непростительной смерть афроамериканца Джорджа Флойда, которая послужила триггером протестов, передает Daly Mail.

Борис Джонсон заявил, что граждане США имеют право выражать протест. При этом он добавил, что «мародерство означает стрельбу».

Напомним, что в США во время задержания подозреваемого полицейские задушили его, уложив лицом на землю и прижав шею Джорджа Флойда коленом. По всей стране начались акции протеста, которые довольно быстро вылились в массовые беспорядки.