В Казани увеличат скоростной режим на Мамадышском тракте и улице Залесной до 80 км/ч

В Казани увеличат разрешенную скорость до 80 км/ч для легковых автомобилей на Мамадышском тракте (от перекрестка с Интернациональной до границы города) и улице Залесной (от дома №118 до границы города). Об этом сообщили в ГИБДД по Татарстану.

Также скорость увеличат до 100 км/ч на двух участках автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск до магистрали М-7 «Волга». Дорожные знаки уже установили на участках с 115,2 по 118,3 км и с 120,7 по 124,6 км дороги.

Изменения скоростного режима будут действовать только до 30 сентября, отмечают в Госавтоинспекции.

О том, что ГИБДД по Татарстану рассматривает вопрос о введении максимально разрешенной скорости в 80 км/ч на Горьковском шоссе и Мамадышском тракте, стало известно в феврале.