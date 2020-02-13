ГИБДД прорабатывает вопрос повышения максимальной скорости на выездах из Казани

ГИБДД по Татарстану рассматривает вопрос о введении максимально разрешенной скорости в 80 км/ч на Горьковском шоссе и Мамадышском тракте. Порог будет повышен на отдельных участках.

Главный татарстанский гаишник Ленар Габдурахманов рассказал на пресс-конференции, что окончательное решение будет принято весной, а действовать оно будет только в летний период.

При этом он подчеркнул, что «знак 80 никак не означает, что там нужно ехать 100 км/час, пользуясь ненаказуемым порогом».

Напомним, что ряд автолюбителей заявляет о необходимости повысить максимальный порог скорости на Горьковском шоссе с 60 до 80 км/ч уже несколько лет.