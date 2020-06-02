Центризбирком России попросил Минпромторг обеспечить избирателей средствами защиты

Голосование по поправкам к Конституции России в Татарстане будет максимально прозрачным и безопасным для здоровья. Об этом заявил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

По его словам, Татарстан готовится к проведению голосования с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора. Оно будет безопасным как для сотрудников избиркомов, так и для избирателей. Работников избиркомов могут протестировать на коронавирус, сейчас этот вопрос прорабатывается.

Кроме того, Центризбирком России ведет переговоры с Минпромторгом по обеспечению избирателей всеми средствами индивидуальной защиты.

Участки для голосования будут организованы так, чтобы максимально обеспечить сохранение здоровья граждан, подчеркнул Кондратьев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.

