В Казани рогсвардейцы помогли ребенку с открытым кровотечением головы

В Казани военнослужащие специального моторизованного полка Росгвардии ефрейтор Александр Халилов, рядовые Эмиль Елкин и Иван Лукоянов оказали первую помощь 7-летнему мальчику, который упал и сильно ударился головой об асфальт.

Они патрулировали улицы в Ново-Савиновском районе Казани, когда заметили на тротуаре у многоквартирного дома мальчика с открытой раной на голове, сидящего на асфальте.

Родители пояснили, что ребенок оступился и упал. Один из росгвардейцев оказал ребенку первую помощь. Приехавшие на место медики поблагодарили за своевременное оказание медпомощи, передает пресс-служба Росгвардии РФ по РТ.

Ранее в Казани сотрудники Росгвардии спасли пожилую женщину из задымленной квартиры. Они вовремя заметили дым, выходящий из форточки.

