Казанские инспекторы ГИБДД нашли нарушителей, записавших видео с полуголой девушкой на «Миллениуме»

Автору видеоролика с полуголой девушкой в противогазе, прогуливающейся по мосту «Миллениум», грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Инспекторы ГИБДД нашли владельца «Мустанга», на фоне которого было снято видео.

«В ходе проверки информации установлено, что 44-летний мужчина решил снять на видео свою знакомую», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным ГИБДД, водитель Ford Mustang остановил автомобиль на проезжей полосе, после чего они с моделью вышли на дорогу и стали снимать ролик.

Водитель был привлечен к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 12.17 КоАП РФ.

Ранее в соцсетях обратили внимание на провокативное видео. Пользователи в комментариях отмечали, что за нарушение водителю придется заплатить штраф.