МВД Татарстана вменило вору в законе Джамбульскому «пожизненную» статью

Фото: скриншот видео МВД РТ

В уголовном деле арестованного в Казани вора в законе Рашида Хачатряна (Джамбульского) появилась новая тяжкая статья. МВД Татарстана подозревает его в причастности к организации чистопольского преступного сообщества — по ч. 4 ст. 210 УК РФ. С учетом прежнего обвинения в занятии высшего положения в преступной иерархии Хачатряну грозит наказание вплоть до пожизненного, выяснило «Реальное время».



Организаторами нового чистопольского ОПС в Главном следственном управлении МВД по РТ считают 41-летнего и восемь раз судимого замруководителя коммерческой фирмы Руслана Гайфуллина (он же Черный), а также 34-летнего и трижды судимого мастера общестроительных работ Айрата Камалова (Кэмл).

Всего по делу привлекаются 12 человек, из которых 8 находятся под стражей и четверо под домашним арестом.

По версии полицейских, сообщество делилось на две группы. Одна занималась вымогательствами денежных средств у жителей и бизнесменов Чистополя, угрожая расправой и уничтожением имущества. Вторая совершала мошенничества в отношении наследников квартир путем составления фиктивных справок и подделки подписей в правоустанавливающих документах.

«Большая часть денежных средств, добытых преступным путем, аккумулировались у одного из чистопольских авторитетов, который в дальнейшем отвозил их в Оренбург так называемому вору в законе», — сообщают в МВД Татарстана.

При проведении оперативных мероприятий изъят арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов ОПС: переделанный из газового оружия пистолет, 66 патронов, тротиловая шашка и взрыватель от снаряда. Расследование продолжается.

По данным защиты, фигурантов дела с постановлениями о привлечении к ответственности по статье 210 УК РФ пока не знакомили. Ранее Джамбульский неоднократно заявлял, что считает свое дело заказным.