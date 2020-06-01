«Есть ряд вопросов к родителям»: задержан предполагаемый убийца шестилетнего мальчика в Актаныше

Ночная трагедия

По данным Следкома РТ, сегодня в Актаныше задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка. Мальчик не вернулся домой ночью 30 мая после того, как уехал кататься на велосипедах со своим 23-летним знакомым. На следующий день в прибрежной зоне дамбы «Актанышские пруды» нашли его одежду, а в десяти метрах от пруда — и тело. На осмотр места происшествия приезжал и Рамиль Аскаров, прокурор района. По этому факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).



Подозреваемый в убийстве мужчина состоит на учете у врача-психиатра, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Он признал, что причастен к совершению преступления, и показал место, где спрятал тело ребенка. Той ночью, когда подозреваемый увел мальчика из дома, он был пьян. Во время ночной прогулки он решил искупаться в пруду, принудив зайти в воду и ребенка. Подробные обстоятельства смерти мальчика выясняются.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Фото Ирины Плотниковой

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, как следует из информации, распространяемой Следственным комитетом.

«Есть ряд вопросов к родителям»

Напомним, в субботу ребенок ушел гулять в половине двенадцатого ночи с пьяным соседом. Мать позвонила в дежурную часть ОМВД России по Актанышскому району лишь утром 31 мая.

Об этом «Реальному времени» рассказали в прокуратуре РТ. Сейчас прокуратура по поручению главы ведомства Илдуса Нафикова проверяет работу местных компетентных органов по поводу того, насколько своевременно и исчерпывающе проводятся меры по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Проверка того, насколько родители выполняли обязанности по воспитанию ребенка, тоже проводится.

«Сегодня прокурор республики Илдус Нафиков заслушал отчет прокурора Актанышского района Рамиля Аскарова по этой трагической ситуации и поручил детально в ней разобраться. Один из главных вопросов — о том, каким образом шестилетний ребенок в 23.30 оказался один на велосипеде с нетрезвым соседом. Это совершенно нездоровая ситуация, и по ней есть ряд вопросов, прежде всего к родителям. Конечно, подробности расследования находятся в компетенции следователей, но процесс расследования на жестком контроле прокуратуры. Версии происшедшего могут быть разными. Помимо претензий к матери ребенка, у прокурора республики возникли вопросы по самому инциденту. Почему тело ребенка оказалось в зарослях? Почему у него рассечен затылок? Вопросов много, ответы на них найдет следствие. При этом глава надзорного ведомства потребовал от местного прокурора обеспечить тщательный надзор за ходом расследования», — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на особый контроль.

Людмила Губаева