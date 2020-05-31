Прокуратура РТ проверит работу по профилактике безнадзорности после убийства ребенка

Фото: прокуратура РТ

Прокурор РТ Илдус Нафиков поручил прокурору Актанышского района провести проверку в местных органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поводом стало убийство 6-летнего ребенка.



Ведомство намерено выяснить, работу компетентных органов на предмет полноты и своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Кроме этого, будет дана оценка действиям родителей по поводу выполнения обязанностей по воспитанию ребенка.



«Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на особый контроль», — сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Напомним, что в Актанышском районе Татарстана в прибрежной зоне дамбы «Актанышские пруды» найдено тело 6-летнего ребенка с рассечением затылочной части головы. Мать мальчика обратилась в полицию с заявление об исчезновении ребенка утром 31 мая.

