Скончался старейший клирик Казанской епархии протоиерей Виталий Марфушкин

В ночь на 1 июня умер старейший клирик Казанской епархии, почетный настоятель храма Ярославских чудотворцев Казани протоиерей Виталий Марфушкин. Ему было 83 года.

Причина смерти на сайте Татарстанской митрополии не уточняется.

Марфушкин родился 23 февраля 1937 года в подмосковных Мытищах. Во время Великой Отечественной войны семья Марфушкиных была эвакуирована в Казань и после ее окончания решила остаться в столице Татарстана. С сентября 1960 года Марфушкин стал кладовщиком и ризничным Никольского собора, с апреля 1964 года — иподиаконом собора.

15 августа 1964 года архиепископом Казанским и Марийским Михаилом (Воскресенским) Виталий Марфушкин был рукоположен во диакона, 15 апреля 1968 года тем же иерархом — во пресвитера. Далее недолго был в храме Рождества Пресвятой Богородицы в село Семеновка Марийской АССР, после чего зачислен в штат храма Ярославских чудотворцев в Казани, где прослужил более 50 лет.